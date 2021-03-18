В Киеве объявили тотальный локдаун

В Киеве с 20 марта по 9 апреля вводятся усиленные карантинные ограничения. Тотальный локдаун объявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в ходе экстренного брифинга, передает «Страна.ua».

«Нас оставили один на один с решением ситуации. Поскольку премьер-министр [Украины Денис Шмыгаль] вчера сказал, что центральная власть не мешает местной, мы воспринимаем это как возможность оперативно реагировать на ситуацию», — сказал Кличко.

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Он также рассказал о «суровых карантинных ограничениях», которые будут действовать в Киеве в ближайшие три недели.

В частности, в столице будет запрещена работа всех учреждений культуры и торгово-развлекательных центров. Отменяются все массовые мероприятия, в том числе спортивные соревнования. Заведения общественного питания будут работать исключительно навынос. Парикмахерские и салоны красоты — по предварительной записи, как и спортивные залы.

При соблюдении строгих норм продолжат работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно. Все предприятия и организации бюджетной сферы также перейдут на дистанционную работу.

Общественный транспорт в Киеве продолжит работать в обычном режиме с ограничением заполняемости мест для сидения в 50 процентов.

Ранее 18 марта сообщалось, что на Украине зафиксирован рекордный с начала года всплеск числа зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки было лабораторно подтверждено 15 053 новых случая инфицирования COVID-19. На этом фоне правительство подняло вопрос о введении локдауна на всей территории Украины.