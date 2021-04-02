Украинские депутаты захотели уволить министра здравоохранения

В Верховной Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания по вопросу отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сообщил депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин.

Парламентарии обвиняют Степанова в некомпетентности и неспособности организовать эффективную борьбу с коронавирусом на государственном уровне. Они утверждают, что министр отвергает любые предложения парламента по поводу повышения квалификации украинских врачей и проведения обязательной вакцинации всего медицинского персонала. «Надеюсь, уже скоро министр Степанов не будет принимать никаких решений, потому что станет бывшим министром», — написал Гурин.

Отмечается, что инициатива собрала более 90 подписей депутатов из 150 необходимых. Большинство из них представляют фракции «Голос» и «Европейская солидарность». Среди прочих увольнения министра захотел добиться председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. После ее применения в стране было зафиксировано два летальных исхода. Первый — у 43-летней военнослужащей по контракту, второй — у провизора аптеки военного госпиталя. После этого украинские медики начали массово отказываться от вакцинации, за что их предложили увольнять с работы.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,7 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. К 31 марта страна вышла на рекордные показатели по смертности от COVID-19, они продолжают увеличиваться до сих пор.