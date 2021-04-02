На Украине пообещали ускорить темпы вакцинации от коронавируса

Замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пообещал, что темпы вакцинации от коронавируса в республике будут ускорены из-за критических показателей распространения инфекции, пишет УНИАН.

По его словам, низкие темпы иммунизации населения за прошедшие несколько недель можно оправдать сложностями поставки препаратов из-за рубежа и «различными международными событиями». При этом чиновник подчеркнул, что Украине все же удалось ускорить этот процесс и в дальнейшем он не будет приостанавливаться.

«Еще три недели тому назад у нас было около тысячи или двух тысяч вакцинаций в сутки. Сейчас это около 20 тысяч вакцинаций», — сказал Тимошенко. Он добавил, что ответственность за улучшение показателей по внедрению препаратов лежит прежде всего на руководстве регионов и муниципальных властях.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. После ее применения в стране было зафиксировано два летальных исхода. Первый — у 43-летней военнослужащей по контракту, второй — у провизора аптеки военного госпиталя. После этого украинские медики начали массово отказываться от вакцинации, за что их предложили увольнять с работы.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,7 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. К 31 марта страна вышла на рекордные показатели по смертности от COVID-19, они продолжают увеличиваться до сих пор.