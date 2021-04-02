Украина снова побила рекорды по заражениям и смертям от коронавируса

На Украине по состоянию на утро пятницы, 2 апреля, зафиксировано 19 893 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Предыдущий рекордный показатель был установлен 26 марта, когда количество зараженных за сутки увеличилось на 18 132. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608) и Харьковской (1494) областях.

Министерство здравоохранения Украины также объявило о новом рекордном показателе по летальным исходам. За сутки в стране умерли 433 пациента с коронавирусом. Накануне был зафиксирован 421 смертельный случай.

Количество инфицированных с начала пандемии на Украине составляет 1 711 630 человек, 33 679 пациентов скончались, 1 333 370 человек выздоровели.

24 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов забил тревогу в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом на территории страны. Причину он видит в распространении британского штамма COVID-19.

На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса на территории Украины правительство подняло вопрос о введении локдауна. Мэр Киева Виталий Кличко одним из первых перевел город-миллионник на жесткий карантин.