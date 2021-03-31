В Минздраве Украины посоветовали людям готовиться «умирать дома»

Внештатный советник Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская посоветовала людям готовиться «умирать дома» из-за ситуации с COVID-19 в стране. Она заявила об этом в беседе с УНН, передает РИА Новости.

«Люди добрые, готовьтесь тогда дома умирать», — заключила инфекционист, добавив, что Украину может спасти только введение жестких ограничительных мер.

По ее словам, сейчас на Украине для заболевших не хватает мест в больницах, а некоторые медучреждения похожи на поле боя, так как «больные лежат вповалку, как мертвые, так и живые». Голубовская добавила, что во многих больницах не хватает кислорода.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. К 31 марта страна вышла на рекордные показатели по смертности от COVID-19. Как минимум 407 смертей от COVID-19 было зафиксировано на Украине в период с 30 по 31 марта.

В красной зоне по коронавирусу оказались 13 из 25 украинских регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Ровенская, Черниговская, Черкасская и Черновицкая области. Там ситуация с инфекцией складывается особенно тяжело, а государство было вынуждено ввести режим жесткого карантина для снижения заболеваемости.