На Украине зафиксировали рекордную смертность от COVID-19

Как минимум 407 смертей от COVID-19 было зафиксировано на Украине в период с 30 по 31 марта, что стало очередным антирекордом с начала пандемии в стране. Информация об этом была опубликована на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Ранее днем с максимальным числом жертв инфекции был признан 25 марта текущего года — 362 летальных исхода. За прошедшие сутки в стране заразились инфекцией 11 226 человек, наибольшее число новых случаев приходится на Киев, Одесскую и Харьковскую области, выздоровели чуть менее 6,5 тысячи пациентов.

Всего, по последним данным, на Украине выявили 1 674 168 случаев заражения коронавирусом, скончались 32 825 человек, вылечился 1 313 481 пациент. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. Вакцинация от коронавируса в стране началась 24 февраля.

В красной зоне по коронавирусу оказались 13 из 25 украинских регионов: Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Ровенская, Черниговская, Черкасская и Черновицкая области. Там ситуация с инфекцией складывается особенно тяжело, а государство было вынуждено ввести режим жесткого карантина для снижения заболеваемости.