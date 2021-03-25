Четверть украинцев сочли себя переболевшими COVID-19

Четверть населения Украины считают себя переболевшими COVID-19. Таковы результаты опроса социологической группы «Рейтинг», сообщает 25 марта УНИАН.

За последние два месяца число украинцев, думающих, что перенесли коронавирус, резко выросло — с 16 до 24 процентов. Больше всего таких респондентов среди граждан среднего возраста, жителей западных и центральных областей.

Среди тех, кто считает себя переболевшими COVID-19, половина получили положительный тест коронавирус. Почти столько же имели симптомы, но не сдавали анализ.

Ранее сообщалось, что Украина побила два рекорда — по заражению коронавирусом и смертности от COVID-19.