Еще один украинец умер после вакцинации препаратом Covishield

На Украине зафиксировали вторую с начала кампании по иммунизации смерть после инъекции препарата от коронавируса индийского производства Covishield. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным издания, 20 марта в Черновицкой области после введения препарата скончался один из провизоров аптеки регионального военного госпиталя. Вакцину он получил пятью днями ранее. В Министерстве здравоохранения страны подтвердили эту информацию, но заверили, что мужчина умер в результате инсульта.

Отмечается, что у мужчины не было противопоказаний к применению препарата. Вместе с ним вещество из одной ампулы получили еще девять человек, у них не зафиксировали каких-либо побочных эффектов после инъекции. Другие подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее в украинских медиа широкую огласку получил инцидент с военнослужащей, которая скончалась спустя несколько дней после прививки Covishield. Минздрав страны счел причиной смерти девушки острую сердечную недостаточность.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.