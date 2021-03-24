Минздрав Украины отреагировал на смерть военнослужащей после вакцинации

Минздрав Украины отреагировал на смерть военнослужащей в Одесской области после прививки от COVID-19 вакциной Covishield/AstraZeneca. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

По предварительным данным, смерть наступила в результате острых расстройств кровообращения, сообщили в ведомстве. Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Пациентка входила в приоритетную группу вакцинации. Противопоказаний к прививке, а именно аллергии к какому-либо из компонентов препарата, у нее не было.

В один день с военнослужащей из того же флакона вакцинировали еще девять человек. У них не зафиксированы побочные реакции.

В Минздраве добавили, что по состоянию на 19 марта в мире провели 397 миллионов вакцинаций от коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, ни одного случая смерти от вакцины не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что украинка, проходившая службу по контракту, скончалась 23 марта за пределами воинской части. Она потеряла сознание, и прибывшие на место происшествия медики не смогли ее спасти.