Названа дата прибытия на Украину первой партии китайской вакцины от коронавируса

Первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от компании Sinovac Biotech прибудет на Украину в четверг, 25 марта. Об этом сообщает украинский портал «Общественное» со ссылкой на представителя компании «Лекхим», которая займется перевозкой препарата.

Предполагается, что размер первой партии CoronaVac составит около 700 тысяч доз. Всего по контракту с Пекином на Украину должно быть поставлено более 1,9 миллиона доз препарата. Отмечается, что дата поступления препарата более переноситься не будет.

Украина заключила соглашение на поставку вакцины от коронавируса из КНР в конце декабря 2020 года. Власти страны называли различные сроки начала вакцинации, но позже выступили с заявлением, что готовы отказаться от закупок. Причиной стала низкая эффективность препарата — менее 60 процентов.

Позже производитель пообещал доработать вещество, оно получило регистрацию в стране 10 марта. Сроки поставки препарата также неоднократно срывались. Изначально планировалось, что он поступит в страну 7 марта, позже этот срок отложили до 15 марта.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.