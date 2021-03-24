На Украине умерла военная после вакцинации от коронавируса

Украинская военнослужащая скончалась после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает командование медицинских сил вооруженных сил (ВС) страны в Facebook.

Гражданка Украины, проходившая службу по контракту, скончалась во вторник, 23 марта, в Одесской области за пределами воинской части. Она потеряла сознание — прибывшие на место происшествия медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти женщину не удалось.

21 марта военнослужащая сделала прививку от COVID-19. Накануне она не жаловалась на проблемы со здоровьем. Известно, что украинка страдала гипертонической болезнью.

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Судебно-медицинская экспертиза назначена на среду, 24 марта. «Просим общественных представителей и СМИ не делать преждевременных выводов о причинах и обстоятельствах гибели солдата!» — заключили в командовании медицинских сил ВС.

19 марта Верховная Рада Украины приняла закон, который освобождает производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения от гражданской ответственности. Кроме того, медицинские работники освобождаются от ответственности за последствия вакцинации, если они действовали по инструкции.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,5 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.