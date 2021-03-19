На Украине сняли ответственность с производителей вакцин от коронавируса

Верховная Рада Украины приняла закон, который освобождает производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения от гражданской ответственности. Новые правила связаны с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX препаратов от коронавируса, передает «Страна.ua».

За принятие законопроекта проголосовали 236 парламентариев.

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Согласно нормам закона, производители освобождаются от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от коронавируса, зарегистрированных под обязательство для экстренного применения.

Кроме того, медицинские работники освобождаются от ответственности за последствия вакцинации, если они действовали по инструкции.

Ранее 19 марта сообщалось, что на Украине зафиксирован рекордный с начала года всплеск числа зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки было лабораторно подтверждено 15 850 новых случаев инфицирования COVID-19. На этом фоне правительство подняло вопрос о введении локдауна на всей территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко объявил в столице трехнедельный карантин.

10 марта стало известно, что Министерство здравоохранения Украины выдало регистрацию китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech. Препарат стал вторым после Covishield, получившим необходимые документы на ввоз и экстренное использование. Он производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля.