На Украине начали массово покупать фальшивые COVID-справки для поездок в ЕС

Украинцы массово покупают в сети фальшивые справки об отрицательном тесте на коронавирус для поездок в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает «Обозреватель».

Мошенников, которые занимаются подделками, регулярно задерживают сотрудники Национальной полиции Украины, обращают внимание журналисты. Например, в четверг, 18 марта, правоохранители разоблачили злоумышленников из Киева, которые продавали справки по цене от 900 до 1500 гривен (от 2 300 до 4000 рублей).

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«Это явление вызвано, в частности, тем, что людям часто оперативно нужно получить справку, а лаборатории не всегда способны провести тест быстро. Например, люди из районного центра выезжают за границу, должны предоставить справку о тесте, сделанном не менее чем за 48 часов до пересечения границы, но не могут физически сдать такой тест, потому что лаборатории у них не работают в выходной или проведение анализа занимает более 48 часов. "Рынок", скажем так, "откликнулся на потребность"», — пояснила координатор инициативы «Вместе против коррупции» Оксана Величко.

При этом журналисты «Обозревателя» провели расследование и на своем опыте убедились, что фальшивую справку можно приобрести и в медицинских лабораториях, которые делают настоящие тесты. В некоторых случаях фальшивые справки предлагают туристические фирмы.

Вместе с тем отмечается, что в странах-членах ЕС украинским справкам не доверяют. «В других странах наши документы, в том числе и справки, берут на длительное изучение. Что не происходит с пассажирами из других стран», — рассказал директор адвокатского бюро «Цыпин и партнеры» Денис Цыпин.

Согласно Уголовному кодексу Украины, за изготовление и распространение фальшивых медицинских справок грозит ответственность по статье 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование»). Она предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет.