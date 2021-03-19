На Украине зафиксировали рекордное число новых заражений коронавирусом

Власти Украины зафиксировали рекордное с начала года число новых заражений коронавирусом, за сутки инфекция была подтверждена у 15 850 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его словам, в это число входят 830 детей и 401 медик, 4444 человека были госпитализированы, жертвами COVID-19 стали 262 пациента. Наибольшее число заражений пришлось на украинскую столицу, Львовскую, Киевскую и Харьковские области. Меньше всего новых случаев заболевания зафиксировали под Черновцами и Черниговом.

«Три простых правила протяжной безопасности — соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук — спасают жизни», — отметил Степанов.

Предыдущий антирекорд по новым случаям заражения на Украине был зафиксирован накануне, 18 марта — 15 053 случая COVID-19. В связи с этим ведущий инфекционист страны Ольга Голубовская выступила за немедленное введение локдауна во всей республике.

Всего с начала пандемии коронавирусом в стране заразились более 1,5 миллиона человек, около 30 тысяч пациентов скончались. Отдельные области и города страны ввели на своей территории режим жесткого карантина без указания правительства.