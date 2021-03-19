На Украине выступили за немедленное введение локдауна

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская выступила за немедленное введение жесткого карантина на всей территории страны, пишет портал Obozrevatel.ua.

По ее словам, текущая ситуация с коронавирусом напоминает эпидемию кори в 2018-2019 годах, когда власти вводили ограничения только в областях с критической ситуацией, из-за чего инфекция быстро распространилась по всей стране. «Если мы не введем [локдаун] по всей стране, то значит, что регионы, которые сейчас спокойны, вспыхнут позже», — подчеркнула Голубовская.

Она добавила, что, несмотря на острую ситуацию с COVID-19, на Украине до сих пор проходят массовые мероприятия, и это уже в скором времени грозит переполнением больниц новыми пациентами. «Сразу представляю, сколько людей может заболеть, и сразу же думаю, какое количество кислорода понадобится и где его взять», — сказала медик.

18 марта сообщалось, что на Украине зафиксировали рекордный с начала года всплеск числа зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки было лабораторно подтверждено 15 053 новых случая инфицирования COVID-19. На этом фоне правительство подняло вопрос о введении тотального локдауна на всей территории Украины.

По последним данным, с начала пандемии в республике коронавирусом заразились более 1,5 миллиона человек. Жертвами инфекции стали более 30 тысяч пациентов. Отдельные области и города страны ввели на своей территории режим жесткого карантина без указания правительства.