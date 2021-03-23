На Украине забили тревогу из-за распространения британского штамма коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов забил тревогу в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом на территории страны. Причину он видит в распространении британского штамма COVID-19, передает «Интерфакс-Украина».

«Сегодня установлен антирекорд по количеству умерших — впервые более 300 граждан ушли из жизни за сутки. Напряженная ситуация остается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской, Львовской областях. Львовская область по показателях перешла на "красный уровень" эпидопасности», — сказал он.

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Степанов отметил, что значительно выросло число случаев выявления болезни на прошлой неделе.

«За минувшую неделю выявили 86 708 новых случаев COVID-19, что почти на 26 тысяч больше по сравнению с предыдущей неделей (60 748 случаев). Также выросло количество госпитализаций — по состоянию на утро понедельника в медучреждениях пребывало 36,6 тысячи человек с COVID-19. Выросло также и количество летальных случаев — за минувшую неделю зафиксировано 1 665 случаев, что на 300 больше, чем на предыдущей неделе», — заявил Степанов.

На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса на территории Украины правительство подняло вопрос о введении локдауна. Мэр Киева Виталий Кличко одним из первых перевел город-миллионник на жесткий карантин.

10 марта стало известно, что Министерство здравоохранения Украины выдало регистрацию китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech. Препарат стал вторым после Covishield, получившим необходимые документы на ввоз и экстренное использование. Он производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля.