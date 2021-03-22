На Украине нашли новые мутации коронавируса

Украинские ученые нашли новые мутации британского штамма коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии Украины, передает портал «Гордон».

«Модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Великобритании осенью 2020-го, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека», — рассказали в пресс-службе.

В институте полагают, что именно комбинация модифицированных «британских» штаммов вызвала нынешнюю волну эпидемии. Представители ВОЗ согласились с этими выводами. Они предупредили украинских коллег о появлении других штаммов, которые начали фиксировать в странах Европы.

По последним данным, на Украине с начала пандемии выявили 1,55 миллиона случаев коронавируса. Умерли 30 тысяч пациентов, выздоровели 1,26 миллиона человек.

В мире известно о циркуляции британского, южноафриканского, бразильского и нигерийского штаммов коронавируса SARS-CoV-2.