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В Швейцарии рассказали о более смертельных мутациях коронавируса

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Фото: Denis Balibouse / Reuters

Федеральный советник по внутренним делам Швейцарии, ответственный за здравоохранение, Ален Берсе рассказал о более смертельном штамме коронавируса, нежели «оригинальный». Его цитирует РИА Новости.

По словам Берсе, исследования показали, что речь идет о новых штаммах COVID-19, в том числе британском. «Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное», — подчеркнул он.

Берсе отметил, что, по предварительным данным, уровень смертности у зараженных новыми штаммами превышает 50 процентов.

В феврале американские ученые установили, что мутации в британском, южноафриканском и бразильском штаммах коронавируса увеличивают его заразность до восьми раз. По последним данным ВОЗ, британский штамм был обнаружен уже в 101 стране, южноафриканский — в 51 стране, а бразильский штамм — в 29.

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