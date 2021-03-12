Американская вакцина оказалась эффективна против британского штамма COVID-19

Вакцина от коронавируса американской биотехнологической компании Novavax оказалась эффективна против исходного варианта COVID-19 и против британского штамма. Об этом говорится в заявлении компании, передает РИА Новости.

Отмечается, что препарат показал эффективность в 96,4 процента против исходного варианта коронавируса и 86,3 процента против британского. Компания также заявила, что если речь идет о тяжелом течении болезни, препарат демонстрирует эффективность в 100 процентов.

Третья фаза испытания вакцины NVX CoV2373 проходила в Великобритании. Исследование охватывало более 15 тысяч участников в возрасте от 18 до 84 лет, 27 процентов из них были старше 65 лет.

К настоящему времени в мире существует несколько вакцин против COVID-19. Так, в России, помимо «Спутник V», зарегистрированы еще «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак» от центра имени Чумакова. В США и Великобритании начали прививать население препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Помимо этого, американские власти разрешили вакцину компании Moderna и Johnson & Johnson.