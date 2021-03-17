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В Польше объявили полный локдаун

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Фото: Jaap Arriens / XinHua / Globallookpress.com

Польша вводит полный локдаун — жесткие ограничения на всей территории страны — из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом объявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает TVN24.

Локдаун вступит в действие 20 марта и продлится по меньшей мере до 9 апреля. По его правилам закроются торговые центры, кинотеатры, театры, галереи и другие развлекательные заведения, а также бассейны и бани, младшеклассников переведут на дистанционное обучение. Министр призвал работодателей отправить на удаленную работу как можно больше сотрудников.

Недзельский пояснил, что в стране ускоряется распространение вируса, при этом чаще всего — в 52 процентах случаев — у заболевших выявляют так называемый «британский» штамм. По его словам, власти больше не могут позволить себе вводить ограничения лишь в тех областях, где пандемия особенно сильна. Также уточняется, что ограничения могут ужесточить, если это потребуется.

9 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о решении правительства ввести в стране режим жесткого карантина из-за распространения британского штамма коронавируса. По ее словам, эта мутация в настоящее время фиксируется в 98 процентах проанализированных тестов.

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