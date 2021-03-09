В Эстонии призвали ввести чрезвычайное положение

Мэр Таллина Михаил Кылварт счел недостаточным для борьбы с коронавирусом объявленный в стране режим жесткого карантина и призвал как можно скорее ввести чрезвычайное положение, пишет ERR.

По его словам, в республике сложилась критическая ситуация с распространением инфекции и власти не могут гарантировать, что она не усугубится в течение нескольких недель. «Динамика свидетельствует об ухудшении ситуации. Чего мы ждем? (...) У нас кризис, нужны чрезвычайное положение и локдаун», — сказал Кылварт.

Он подчеркнул, что для недопущения высокой смертности и коллапса медицинской системы правительству следует пойти на жесткие меры, при этом подготовив масштабный пакет помощи для граждан и предпринимателей. «Подождем месяц, и тогда локдаун случится сам по себе, потому что большая часть населения либо заболеет либо будет на самоизоляции», — заключил мэр.

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9 марта премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила о решении правительства ввести в стране режим жесткого карантина из-за распространения британского штамма коронавируса. По ее словам, эта мутация в настоящее время фиксируется в 98 процентах проанализированных тестов.

В течение месяца все образовательные учреждения страны перейдут на дистанционное обучение, все магазины, не продающие товары первой необходимости, будут закрыты, полностью прекратят работу кафе и рестораны, а передвижение граждан по улицам будет ограничено.

Ранее Кылварт выступил за экстренное использование в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V», если ее эффективность будет подтверждена местными специалистами. Он считает, что из-за новых вспышек коронавируса республике нельзя медлить с вакцинацией, а потому ориентироваться на мнение регулирующих органов Евросоюза (ЕС) в этом вопросе не следует.