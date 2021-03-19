На Украине заявили о превращении страны в «ковидное гетто»

Депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина заявила о превращении Украины в «ковидное гетто». Об этом сообщает РИА «Новый День».

Стефанишина привела в пример другие страны, где благодаря вакцинации постепенно снимаются ограничения, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Однако на Украине закрывают города на карантин. «Потому что правительства тех стран позаботились о своих людях. А вы превратили Украину в ковидное гетто», — заявила депутат, обращаясь к министру здравоохранения страны Максиму Степанову на пленарном заседании Верховной Рады.

По словам Стефанишиной, государство находится на предпоследнем месте в Европе по вакцинации населения.

Ранее власти Украины зафиксировали рекордное с начала года число новых заражений коронавирусом, за сутки инфекция была подтверждена у 15 850 человек. По словам Степанова, в это число входят 830 детей и 401 медик, 4444 человека были госпитализированы, жертвами COVID-19 стали 262 пациента.