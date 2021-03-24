Украина побила рекорд по числу смертей от коронавируса

По состоянию на утро среды, 24 марта, количество зараженных коронавирусом на Украине увеличилось на 14 174 человека. Об этом сообщает «Страна.ua».

Накануне в стране было выявлено 11 476 новых случаев инфицирования. По сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заразившихся выросло на 2 698 человек.

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Выявлено 342 летальных случая за прошедшие сутки. Таким образом, побит вчерашний рекорд, когда было зафиксировано 333 смерти.

24 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов забил тревогу в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом на территории страны. Причину он видит в распространении британского штамма COVID-19.

На фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса на территории Украины правительство подняло вопрос о введении локдауна. Мэр Киева Виталий Кличко одним из первых перевел город-миллионник на жесткий карантин.

10 марта стало известно, что Министерство здравоохранения Украины выдало регистрацию китайской вакцине против коронавируса от компании Sinovac Biotech. Препарат стал вторым после Covishield, получившим необходимые документы на ввоз и экстренное использование. Он производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля.

Общее число заразившихся с начала пандемии на Украине достигло отметки в 1 579 906 человек, выздоровели — 1 276 272 пациента.