Поставку второй партии вакцины Covishield для Украины задержат из-за пропаганды

Поставка второй партии индийской вакцины от коронавируса Covishield для Украины может быть задержана из-за «информационной кампании» против препарата на территории страны. Об этом написал председатель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

По его словам, производитель направил письмо в украинское Министерство иностранных дел, в котором обратил внимание на значительное количество тиражируемых в украинских СМИ «дискредитационных высказываний в адрес вакцины». Поставщик оставил за собой право отложить поставку препарата на неопределенный срок.

«Украина законтрактовала 1,5 миллиона доз вакцины производства Индии. Но для производителя не проблема передать эту партию другим заказчикам», — написал Радуцкий. Он указал, что несмотря на пропаганду возможных негативных последствий прививки Covishield, производитель настаивает на ее безопасности и эффективности.

Депутат добавил, что срыв поставок грозит «дестабилизацией страны» и обвинил в подрывной работе против препарата «одиозных пророссийских политиков и псевдопатриотических политических лидеров». «Минздрав и МИД Украины должны сделать все необходимое, чтобы убедить индийских партнеров в непричастности украинского государства и общества к дискредитации поставщика вакцин», — заключил парламентарий.

Ранее в украинских медиа широкую огласку получил инцидент с военнослужащей, которая скончалась спустя несколько дней после прививки Covishield. Минздрав страны счел причиной смерти острую сердечную недостаточность у девушки.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.