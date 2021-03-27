Большинство регионов Украины оказались в красной зоне по коронавирусу

Большей части территории Украины присвоили максимальный уровень эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. В итоге 13 из 25 регионов страны оказались в красной зоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, теперь в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Ровенская, Черниговская, Черкасская и Черновицкая области. К оранжевой зоне, где есть риск ухудшениях ситуации, относятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области. К желтой — только Херсонская область.

Согласно распоряжению правительства Украины, в красной зоне закрыты заведения общественного питания, учреждения культуры, торговые центры, спортзалы, бассейны, непродовольственные рынки, а также запрещено проводить массовые мероприятия, ограничено посещение учебных учреждений, кроме детсадов и младших классов школ, ограничены регулярные транспортные перевозки.

Ранее в марте правительство Украины обязало жителей регионов, которые относятся к красной зоне, носить маски или респираторы на улице. К таким территориям отнесли парки, скверы, городские улицы, бульвары, пляжи, кладбища. На тот момент в красную зону попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области.