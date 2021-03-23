Украинцев обязали носить маски на улице в красной зоне карантина

Правительство Украины обязало граждан носить маски на улице в красной зоне карантина. Об этом сообщает портал «Гордон».

В принятом постановлении сказано, что людям запрещено находиться на территории общего пользования без масок или респираторов. К территориям общего пользования относятся парки и скверы, городские улицы и бульвары, пляжи, кладбища.

В красную зону карантина уже попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области.

Украина вернулась к адаптивному карантину в конце февраля. Все регионы разделили на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону. Если большинство областей окажется в красной зоне, по всей стране введут локдаун.