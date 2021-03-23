Украина изменила правила въезда на свою территорию

Правительство Украины обязало въезжающих на территорию страны граждан и иностранцев предоставлять сделанную не позднее чем за 72 часа до пересечения границы справку об отрицательном результате теста на коронавирус, пишет «Интерфакс-Украина».

Решение кабмина было утверждено на очередном заседании 23 марта. Правила въезда были изменены из-за роста числа новых случаев COVID-19. Они будут действовать вне зависимости от страны, откуда прибывает въезжающий.

В случае отсутствия справки турист может быть отправлен на обязательную самоизоляцию до прохождения теста. Новые требования не будут распространяться на детей до 12 лет, дипломатов, дальнобойщиков и ряд других категорий физических лиц.

Ранее украинские ученые обнаружили в стране новые мутации британского штамма коронавируса. Модифицированный вирус отличается большей заразностью и летальностью. Предположительно, он ответственен за новую волну заболеваемости COVID-19 в стране.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 5 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.