Еще две области Украины оказались в красной зоне по коронавирусу

Министерство здравоохранения Украины внесло еще две области — Николаевскую и Черкасскую — в список красных карантинных зон из-за резкого скачка числа новых случаев заражения коронавирусом. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Так, по состоянию на 25 марта в красной зоне оказались 11 из 25 украинских регионов, в том числе Киев. Еще одна область отнесена к желтой зоне, остальные — к оранжевой.

Согласно правилам министерства, в областях с наиболее неблагоприятной ситуацией с COVID-19 вводится режим жесткого карантина: закрываются точки общественного питания, спортзалы, фитнес-клубы, бассейны, непродовольственные рынки, вводится запрет на все массовые мероприятия. Ученики старших классов и студенты переходят на удаленный режим обучения.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов отказался от предложения увольнять медиков за нежелание вакцинироваться от коронавируса. Он назвал подобную практику абсурдной и заявил, что иммунизация в стране будет проходить исключительно добровольно.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.