На Украине выявили почти 600 случаев побочных реакций на вакцину Covishield

Украинские медики выявили с начала кампании по иммунизации 590 случаев побочных реакций на введение индийской вакцины от коронавируса Covishield. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на замминистра здравоохранения страны Игоря Иващенко.

По его словам, из всех зафиксированных случаев 587 носили легкий характер, а остальные вылились в более тяжелые формы и потребовали медицинского наблюдения. «Это предусмотренные реакции, которые только подтверждают, что вакцина работает», — указал Иващенко.

Он также подчеркнул, что преимущества препарата намного превышают его возможные риски, и призвал граждан спокойно относиться к грядущей вакцинации. «В мире уже привили более 400 миллионов человек, и никаких серьезных последствий не установлено», — добавил замминистра.

К настоящему времени на Украине зафиксировано два летальных исхода после введения Covishield. В первом случае Минздрав признал причиной смерти острую сердечную недостаточность, во втором — инсульт.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.