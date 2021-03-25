На Украине отказались увольнять медиков за нежелание вакцинироваться

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отказался от предложения увольнять медиков за нежелание вакцинироваться от коронавируса вакциной Covishield, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, такие инициативы со стороны украинских политиков являются абсурдными и воспринимать всерьез их не стоит. «Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболели COVID-19, пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже», — сказал Степанов.

Он добавил, что иммунизация в стране останется добровольной, а со временем число желающих прививаться будет только расти.

Ранее депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин предложил увольнять всех украинских медиков, которые отказались вакцинироваться. Он заключил, что все отказывающиеся от прививки являются «ненастоящими врачами» и предложил перераспределить их зарплату между остальными специалистами.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.