Украинский регион объявили «красной зоной» из-за вспышки коронавируса

Власти Украины приняли решение объявить Ивано-Франковскую область «красной зоной» из-за очередной вспышки коронавируса, передает УНИАН.

По данным агентства, заполняемость больничных коек для пациентов с COVID-19 уже превысила 90 процентов. Руководство региона в связи с этим приняло решение экстренно развернуть модульную больницу и объявить режим тотального карантина с 22 по 28 февраля.

Отмечается, что в указанные сроки закроются все точки общественного питания, студенты, ученики старших и средних классов отправятся на дистанционное обучение, а все религиозные и культурные мероприятия будут отменены. В настоящее время власти также рассматривают вопрос об установке блокпостов на въезде в регион, которые будут проверять температуру у водителей и пассажиров.

За прошедшие сутки Ивано-Франковская область стала лидером по числу заражений коронавирусом среди всех регионов Украины. Там COVID-19 заболели 646 человек, также известно о девяти скончавшихся. Общее число инфицированных с начала пандемии в области превысило 56 тысяч, всего в ней проживают около 1,3 миллиона человек.