Украина продлила карантин до конца апреля

Правительство Украины до конца апреля продлило карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом 17 февраля сообщает Vesti.ua.

Министерство здравоохранения полагает, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19. В связи с этим решено ввести адаптивный карантин до 30 апреля и возобновить действие карантинных зон.

«Украина вернется к модели адаптивного карантина. В областях будут вводить разные карантинные ограничения в зависимости от эпидемической ситуации», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее стало известно, что на Украине резко выросло число пациентов, госпитализированных с COVID-19. За последние сутки в больницы попали 2330 зараженных.