Названа доля выступающих против массовой вакцинации украинских медиков

Обязательное проведение массовой вакцинации населения от коронавируса поддержали лишь около 40 процентов украинских медиков, тогда как более 13 процентов выступили против иммунизации. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией ActiveGroup, Всеукраинским врачебным обществом и Ассоциацией городов Украины.

По данным исследования, еще 24,5 процента врачей и медсестер в стране назвали грядущую иммунизацию желательной, но необязательной. Около 22 процентов медиков затруднились ответить на поставленный вопрос.

Кроме того, порядка 16 процентов медицинских работников на Украине назвали ненужным проведение массового тестирования граждан на наличие инфекции. Доля респондентов придерживающихся обратного мнения оказалась выше почти в три раза — около 46 процентов.

Ранее стало известно, что проведение массовой вакцинации от COVID-19 поддержали около 54 процентов украинцев, тогда как около 10 процентов жителей заявили, что прививки были созданы с целью вживлять в тела людей чипы. Кроме того, оказалось, что около семи процентов граждан Украины вообще не слышали о существовании препаратов от инфекции, а 16 процентов считают их средством обогащения крупных компаний.

10 февраля правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Под запрет также попали «другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», разработка или производство которых были осуществлены в России.