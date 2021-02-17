На Украине резко выросло число госпитализированных с COVID-19

На Украине резко выросло число пациентов, госпитализированных с COVID-19. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает УНИАН.

За минувшие сутки в больницы попали 2330 зараженных, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Всего коронавирус выявили у 4286 человек. 147 пациентов умерли, 5927 выздоровели.

Больше всего заражений за сутки было подтверждено в Ивано-Франковской, Черновицкой областях и в Киеве.

С начала пандемии коронавируса на Украине заразились коронавирусом 1,2 миллиона человек. Вылечились 1 128 895 пациентов, скончались — 24 689.

В стране началась регистрация вакцин Pfizer и AstraZeneca. От использования российского препарата «Спутник V» украинские власти отказались.