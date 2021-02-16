На Украине началась регистрация вакцины Pfizer

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в страну поступили документы для регистрации вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer, сообщает «Укринформ».

По его словам, оформление всех необходимых для препарата документов уже началось, он получит разрешение на использование в течение нескольких суток.

Министр отметил, что после регистрации вакцину смогут беспрепятственно ввозить коммерческие компании. «Никаких преград для этого не будет», — сказал Степанов. Он добавил, что все зарегистрированные препараты от коронавируса в стране завершили третью стадию клинических испытаний и были признаны безопасными для применения.

15 февраля Украина начала процедуру регистрации вакцины шведско-британской компании AstraZeneca. Ранее заявку на применение своего препарата также подала китайская компания Sinovac. При этом Национальное антикоррупционное бюро инициировало расследование о возможных закупках вакцины из КНР по завышенной цене.

Выяснилось, что цена за дозу оказалась едва ли не самой высокой в ​​мире, а эффективность препарата при последнем этапе тестирования в Бразилии оказалась лишь чуть выше 50 процентов.