Украину поделят на карантинные зоны

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что страну поделят на карантинные зоны. Об этом сообщает издание «НВ».

Министерство здравоохранения Украины планирует обновить разделение по уровню эпидемиологической опасности. Каждая область попадет в одну из четырех зон — красную, оранжевую, желтую или зеленую.

Зеленая зона предусматривает отмену почти всех карантинных ограничений, кроме ношения масок, если это будет необходимо. Желтая зона позволит работать заведениям питания и развлекательным заведениям до 00:00. Красная зона предусматривает жесткие карантинные ограничения.

Красный уровень на территории области будут устанавливать при наличии в течение трех дней подряд двух и более из пяти показателей: загруженность коек более 65 процентов; меньше 300 тестирований в течение последних семи дней на 100 000 населения; более 60 госпитализированных в течение последних семи дней на 100 000 населения; коэффициент более 20 процентов выявления случаев COVID-19; рост общего количества госпитализированных в течение последних семи дней на более чем 50 процентов по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Оранжевая зона будет действовать, если в течение недели норму будет превышать только один из вышеуказанных показателей.

Ляшко добавил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцины производства компаний AstraZeneca и Novavax. С 1 марта в стране должны открыть предварительную запись для всех желающих пройти вакцинацию.

12 февраля на Украине анонсировали производство вакцины от коронавируса. Ляшко при этом пояснил, что быстро запустить контрактное производство вакцин от COVID-19 по лицензиям мировых производителей не получится, поскольку его «не так просто организовать».

По последним данным, общее число заражений на Украине с начала пандемии достигло 1 273 475, скончались более 24 тысяч пациентов.