Названа доля получивших иммунитет к коронавирусу украинцев

Коронавирусом на Украине переболели не более 20 процентов населения, тогда как для формирования коллективного иммунитета к инфекции необходимо наличие антител как минимум у 70 процентов жителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевской школы экономики (KSE).

По данным ученых, к настоящему времени иммунитет к COVID-19 получили от 13 до 20 процентов украинцев. Среди медицинских работников этот показатель закрепился на отметке в 13,4 процента. «Моделирование KSE опровергает распространенную ложную мысль о том, что Украина скоро получит природный коллективный иммунитет к SARS-CoV-2», — заявили специалисты.

Они отметили, что республика продолжает оставаться в пятерке стран с наиболее критической ситуацией с коронавирусом. Причиной этому называют высокую долю затяжных случаев болезни — 18 процентов от всех заболевших, что создает риск коллапса системы здравоохранения.

При этом угроза возникновения новых очагов заражения также остается высокой. «Украине следует срочно усилить систему обнаружения (тестирование и отслеживание контактов), чтобы вовремя отреагировать на возможную новую вспышку», — говорится в исследовании.

Кампания по иммунизации от коронавируса на Украине должна начаться в середине февраля. Власти республики в связи с этим задумали привить часть граждан в обязательном порядке. По последним данным, общее число заражений в стране с начала пандемии достигло 1 258 094, скончались более 24 тысяч пациентов.