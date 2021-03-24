Зеленский внес законопроект о выплатах из-за локдауна

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о денежных выплатах гражданам в связи с локдауном, введенным из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал «Гордон».

В документе сказано, что помощь полагается застрахованным предпринимателям и наемным работникам в регионах с красным уровнем эпидемической опасности. Сумма выплат составит восемь тысяч гривен за счет государственного бюджета. Размер компенсации из местного бюджета будут определять власти регионов.

Для получения денег бизнесмены и наемные сотрудники должны будут подать заявление не позднее, чем через 30 дней после введения локдауна в регионе.

На Украине действует адаптивный карантин. Регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зону. Если большинство областей окажется в красной зоне, локдаун введут по всей стране. В красную зону уже попали Киев и Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая и Сумская области.