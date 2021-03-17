Еще один украинский город закрыли на жесткий карантин

Власти Львова объявили на своей территории режим жесткого карантина из-за переполнения больниц пациентами с коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр города Андрей Садовой.

По его словам, такое решение было принято местными властями напрямую, не дожидаясь рекомендации правительства и министерства здравоохранения. Городской голова подчеркнул, что динамика госпитализации во Львове не снижается уже на протяжении длительного времени. «Должны сделать все необходимое для того, чтобы не допустить коллапса медицинской системы города. Это время, за которое сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках», — написал Садовой.

Он отметил, что режим тотальных ограничений продлится в городе до 28 марта. До этого времени будут закрыты все культурные учреждения, заведениям общепита разрешат работать только навынос и с доставкой, младшие классы в школах уйдут на каникулы, а старшие — на дистанционное обучение.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал попадание всех регионов страны в «красную зону» распространения коронавируса необходимым условием для повторного введения тотального карантина по всей республике.

По последним данным, коронавирусом во Львове с начала пандемии заразились более 43 тысяч человек при населении в 700 тысяч. Львовская область в настоящее время отнесена властями Украины к «оранжевой зоне» распространения инфекции.