В партии Зеленского предложили наказывать украинцев за отказ от вакцинации

Народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Гурин предложил наказывать жителей страны, отказавшихся от вакцинации против коронавируса. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Гурин предложил ограничивать в отдельных правах украинцев, отказавшихся от вакцинации. В частности, запретить им посещать места массового скопления людей: рестораны, кафе, театры, спортивные мероприятия. По мнению парламентария, окружающие «не должны нести последствия» из-за того, что человеку «страшно» делать прививку. Он указал на решение Верховного суда, постановившего запретить посещать школу непривитым детям.

К настоящему времени на Украине зафиксировано два летальных исхода после введения вакцины Covishield. Первый был зафиксирован у 43-летней военнослужащей по контракту, второй — у провизора аптеки военного госпиталя в Черновицкой области. После этого украинские медики начали массово отказываться от вакцинации, за что их предложили увольнять с работы.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.