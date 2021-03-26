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Украина предсказала сроки возобновления поставок вакцины из Индии

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Фото: Globallookpress.com

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала ТСН предсказал сроки возобновления поставок вакцины от коронавируса Covishield в страну после того, как Индия приостановила экспорт препарата на неопределенный срок. Запись его выступления доступна на YouTube.

По его словам, Индия ограничила поставки препарата для всех стран, а не только на Украину. Министр подчеркнул, что производитель связан контрактными обязательствами, а потому это не продлится долго. «Мне кажется, что все же где-то в начале апреля мы должны получить разрешение и начать получать. Я оптимистично на это смотрю», — сказал Степанов.

Индия временно приостановила поставки вакцины Covishield 25 марта из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусом в стране. Она намерена удовлетворить собственную потребность в препарате, после чего снова начать его экспорт в рамках механизма COVAX.

Ранее председатель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что поставки препарата на Украину могут быть сорваны из информационной кампании, которая развернулась против Covishield. По его словам, производитель уже обратил внимание на значительное количество тиражируемых в украинских СМИ «дискредитационных высказываний в адрес вакцины»

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. Днем ранее в республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.

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