Зеленский пригрозил ответом перед Богом за дискредитацию вакцин от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил украинским политикам, которые дискредитируют вакцины от коронавируса, ответом перед законом страны и Богом. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Зеленский призвал их взвешенно подбирать «вылетающие из их ротовой полости» слова, так как за каждое из них придется нести ответственность. Президент отметил, что они будут отвечать перед законом Украины и Богом, и добавил, что им надо выбрать, какой из аргументов является для них более весомым.

По словам главы государства, такие политики потеряли голову в погоне за быстрой популярностью, и им безразлично, что из-за их негативных высказываний могут умереть жители страны.

Ранее Зеленский ответил на заявление бывшего главы государства Петра Порошенко по поводу закупаемой правительством вакцины против коронавируса Covishield, которую тот назвал «говном». Глава государства заявил, что в настоящее время на украинское общество совершаются регулярные информационные атаки, как извне, так и внутри страны. Президент подчеркнул, что к этой же категории можно отнести изречения политиков, «называющих вакцину словом, которое характеризует суть именно их поступков».