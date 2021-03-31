Украина дополнительно получит более миллиона доз американской вакцины

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что правительство страны достигло договоренности о дополнительной поставке из США около одного миллиона доз вакцины Pfizer до конца июня, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, Киев начнет получать препарат небольшими траншами в рамках механизма COVAX уже в ближайшее время. Чиновник подчеркнул, что в страну уже прибыло около полумиллиона доз препарата Covishield и ожидается поставка еще двух миллионов вакцин. «Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины, но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы», — отметил Ляшко.

Вакцинация от коронавируса на Украине началась 24 февраля. В республику поступила первая партия препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca. После ее применения в стране было зафиксировано два случая летальных исходов. Первый — у 43-летней военнослужащей по контракту, второй — у провизора аптеки военного госпиталя. После этого украинские медики начали массово отказываться от вакцинации, за что их предложили увольнять с работы.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. К 31 марта страна вышла на рекордные показатели по смертности от COVID-19.