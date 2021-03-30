В Раде рассказали о намерении Киева «забросать трупами границу с Россией»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «Первый независимый» жестко раскритиковал действующую украинскую власть и раскрыл ее намерения «забросать трупами границу с Россией».

По его мнению, Киев стремится понравиться американцам. «Конечно, они хотят, чтобы позвонил Байден, чтоб произошла эта встреча, чтобы они о чем-то поговорили, сделали селфи», — сказал Кузьмин, добавив, что «уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель».

Депутат отметил, что в стране нет ни единого языка, ни единой церкви, а обратные заявления являются обманом и манипуляцией, которые использует действующая власть для набора электоральных очков перед выборами.

Также парламентарий напомнил, что Украина в нынешних границах создавалась советскими лидерами с 1917 по 1954 год. По его мнению, вся страна построена коммунистами. «Вместо того, чтоб всем этим пользоваться и преумножать, мы пытаемся это все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу!», — заключил Кузьмин.

Ранее депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что отказ властей Украины от российской вакцины от коронавируса «Спутник V» является спланированным уничтожением народа страны. Политик считает, что власти Украины «обязаны вернуться к российской вакцине».