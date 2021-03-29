В партии Зеленского посоветовали уезжать «не верящих в Украину» граждан

Депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Юрий Камельчук посоветовал жителям Украины, которые не верят в страну, уезжать. Об этом пишет издание «Известия».

«Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать», — сказал депутат.

В начале марта Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев прорабатывает вопрос о возможности дать право украинцам иметь второе гражданство. По его словам, сейчас вопрос о возможности для украинцев легально иметь паспорт иностранного государства прорабатывается в Верховной Раде.

При этом украинцам планируют разрешить иметь двойное гражданство со всеми странами, кроме России. Кулеба пояснил, что последовательно поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского о двойном гражданстве с другими государствами, кроме «страны-агрессора».

В конце февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) дал поручение правительству в течение двух месяцев разработать законопроект, регулирующий двойное гражданство на Украине.