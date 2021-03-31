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Кличко объявил о введении тотального карантина в Киеве

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Фото: Gleb Garanich / Reuters

С понедельника, 5 апреля, власти Киева введут в действие режим тотального карантина, который продлится в течение как минимум одиннадцати дней. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, на это время в городе полностью прекратят работу школы и детские сады, воспользоваться общественным транспортом можно будет только при наличии спецпропуска, а большинство работодателей вынудят отправить своих сотрудников в отпуск или удаленный режим работы. Кроме того, в городе запретят работу всех рынков, ярмарок и заведений общественного питания, иначе как на вынос или доставку. «У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!», — объявил Кличко.

Он подчеркнул, что таким образом власти стремятся не допустить критических последствий пандемии, которая в последние дни обрела форму «стремительной волны».

Ранее заместитель главы Киева Владимир Бондаренко заявил, что в городских больницах закончились койки для приема пациентов с коронавирусом. Он признал, что новых пациентов размещают в коридорах и отверг возможность их транспортировки в соседние регионы. По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции.

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