В Киеве закончились койки для пациентов с коронавирусом

Заместитель мэра Киева Владимир Бондаренко заявил, что в городских больницах закончились койки для приема пациентом с коронавирусом, сообщает Telegram-канал «Украина 24».

По его словам, столичные власти сейчас задействуют все возможные резервы, однако ситуация от этого существенно не улучшается. «Опорные больницы Киева загружены на 100%, там кровати уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем», — сказал Бондаренко.

Чиновник подчеркнул, что возможности для транспортировки пациентов в больницы соседних регионов также исчерпаны, так как их заполняемость практически аналогична киевской.

Он заверил, что в ближайшие дни власти отдадут под ковидные отделения ведомственные больницы и клиники. Этот шаг, вероятно, станет последним из возможных для улучшения ситуации в городе. «Сейчас мы открываем резервы, это установление дополнительных кроватей в коридорах», — заключил мэр.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. В Киеве на период с 20 марта по 9 апреля ввели режим тотального карантина и задумались о введении спецпропусков на транспорт.