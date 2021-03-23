В Киеве задумались о введении спецпропусков на транспорт

Замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что из-за очередной волны распространения коронавируса в столице могут быть введены спецпропуска для поездок на транспорте. Трансляция эфира доступна на YouTube.

По его словам, пока городские власти лишь задумываются о введении подобных мер, а окончательное решение будет принято, если динамика распространения заболевания не изменится в лучшую сторону. «Будем вводить спецпропуска вплоть до остановки транспорта и перехода в такой режим работы», — сказал Поворозник.

В марте прошлого года власти Киева уже останавливали работу общественного транспорта из-за пандемии. Данные меры вызвали огромные очереди на остановках, а КГГА распространяла призывы с просьбой «не брать штурмом автобусы».

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 1,6 миллиона человек. 4 марта правительство объявило о начале третьей волны распространения инфекции. В Киеве на период с 20 марта по 9 апреля ввели режим тотального карантина.