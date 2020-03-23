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Украинцев попросили «не брать штурмом» автобусы из-за коронавируса

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти попросили жителей Киева «не брать штурмом» общественный транспорт, проезд в котором ограничили из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил замглавы администрации украинской столицы Николай Поворозник, передает Gordonua.com.

С понедельника, 23 марта, общественный транспорт в Киеве будет перевозить по спецпропускам только тех пассажиров, которые заняты на предприятиях критически важной городской инфраструктуры. При этом проезд для них останется платным, отметил Поворозник, призвав остальных киевлян «не брать штурмом автобусы, троллейбусы или трамваи».

«Оставайтесь дома! Если есть критическая необходимость выехать в город, воспользуйтесь частным транспортом, такси или транспортом предприятий, на которых вы работаете», — заявил чиновник.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 73 человека, три пациента умерли, один излечился. По всему миру подтверждено более 340 тысяч случаев заражения. 14 тысяч пациентов умерли, выздоровели — 99 тысяч.

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Как спастись от коронавируса?

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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