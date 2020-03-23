Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает «РБК-Украина».
По ее словам, в начале апреля около десяти миллионов пожилых украинцев, чья пенсия не достигает пяти тысяч гривен (14,7 тысячи рублей), а также около четырех тысяч инвалидов детства и получателей социальных пенсий получат по тысяче гривен (около трех тысяч рублей).
Отмечается, что данные меры принимаются по распоряжению президента Владимира Зеленского. Средний размер пенсии на Украине составляет 3038 гривен, или 8,4 тысячи рублей.
В январе стало известно, что минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские. В ДНР размер этих выплат вырос до 4800 рублей (1870 гривен). На Украине минимальная пенсия в конце 2019 года составляла 1769 гривен (4508 рублей).
На Украине до 3 апреля действует карантин в связи с пандемией коронавируса. Остановлено сообщение между городами и метро, общественный транспорт работает с ограничениями, закрыты все непродуктовые магазины и развлекательные заведения, за нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность. По последним данным, на Украине подтверждено 73 случая COVID-2019, три человека умерли.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения