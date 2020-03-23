Украинским пенсионерам и инвалидам выплатят пособие из-за карантина

Украинским пенсионерам, чьи социальные выплаты не достигают определенного размера, и инвалидам отдельных групп выплатят разовые пособия в связи с объявлением карантина в стране. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает «РБК-Украина».

По ее словам, в начале апреля около десяти миллионов пожилых украинцев, чья пенсия не достигает пяти тысяч гривен (14,7 тысячи рублей), а также около четырех тысяч инвалидов детства и получателей социальных пенсий получат по тысяче гривен (около трех тысяч рублей).

Материалы по теме «Собирали лайки вместо денег» Рекордный рейтинг Зеленского рухнул. Власти Украины не справились с его обещаниями

Отмечается, что данные меры принимаются по распоряжению президента Владимира Зеленского. Средний размер пенсии на Украине составляет 3038 гривен, или 8,4 тысячи рублей.

В январе стало известно, что минимальные пенсии в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) превысили украинские. В ДНР размер этих выплат вырос до 4800 рублей (1870 гривен). На Украине минимальная пенсия в конце 2019 года составляла 1769 гривен (4508 рублей).

На Украине до 3 апреля действует карантин в связи с пандемией коронавируса. Остановлено сообщение между городами и метро, общественный транспорт работает с ограничениями, закрыты все непродуктовые магазины и развлекательные заведения, за нарушение карантина предусмотрена уголовная ответственность. По последним данным, на Украине подтверждено 73 случая COVID-2019, три человека умерли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!